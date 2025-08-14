Fano, blitz interforze in discoteca: minorenni, droga e irregolarità scoperte nel locale del litorale

Ieri, mercoledì 13 agosto, personale interforze composto da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Polizia Locale e Vigili del Fuoco ha effettuato un controllo in un locale da ballo del litorale fanese. L’ispezione ha permesso di rilevare diverse irregolarità legate alla sicurezza e alla normativa vigente.

Tra le principali criticità emerse, numerosi minori di 16 anni si trovavano all’interno del locale durante le ore notturne, in violazione delle prescrizioni della licenza, che consente l’ingresso solo ai maggiorenni. I ragazzi sono stati riaffidati ai rispettivi familiari.

Inoltre, sono stati riscontrati il piano di emergenza e il documento di valutazione del rischio non aggiornati, mentre l’istituto di vigilanza impiegato non aveva comunicato l’effettuazione del servizio alla Questura. Durante il controllo sono stati rinvenuti anche piccoli quantitativi di sostanze stupefacenti, nascosti nei bagni e nelle tasche dei pantaloni.

Sono in corso ulteriori accertamenti per definire tutte le irregolarità riscontrate e per stabilire i provvedimenti da adottare.