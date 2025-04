Fano, guida in stato di ebbrezza e abbatte un palo della luce: patente ritirata. Raffica di controlli nel weekend di Pasqua

Controlli intensificati sulle strade nel fine settimana di Pasqua e Pasquetta, con un bilancio che evidenzia numerose violazioni e situazioni di pericolo. Le forze dell’ordine hanno effettuato verifiche mirate sulla viabilità ordinaria, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida nei giorni di maggiore traffico.

Nel complesso, sono state contestate 59 infrazioni, ritirate 5 patenti di guida per guida in stato di ebbrezza, e decurtati complessivamente 105 punti dalle patenti. Tre persone sono state denunciate a seguito di violazioni più gravi.

Tra gli episodi più eclatanti emersi nel corso dei controlli figura quello avvenuto a Fano, nella notte tra domenica e lunedì. Un uomo di circa 40 anni, risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico doppio rispetto al limite legale, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada e abbattendo un palo della pubblica illuminazione.

L’auto, una vettura di recente immatricolazione, ha riportato danni ingenti, ma per fortuna l’automobilista non ha riportato ferite gravi. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, oltre alle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.

L’episodio riporta l’attenzione sulla pericolosità di mettersi al volante dopo aver bevuto, soprattutto in occasione di festività e ponti, quando le strade sono particolarmente trafficate. Le autorità invitano alla massima prudenza, ricordando che ogni comportamento irresponsabile può avere conseguenze gravissime non solo per chi guida, ma anche per gli altri utenti della strada.