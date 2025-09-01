Fano, paura in aeroporto: paracadutista resta impigliato nei cavi dell’alta tensione

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di sbato scorso, nei pressi dell’aeroporto cittadino, dove un paracadutista ha rischiato grosso durante la fase di atterraggio. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo è finito con il paracadute sui cavi dell’alta tensione, rimanendo sospeso a diversi metri di altezza.

L’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118. Prima ancora dell’arrivo dei soccorritori, però, il paracadutista è riuscito a mantenere sangue freddo e a sganciarsi dall’imbracatura, evitando conseguenze potenzialmente gravissime.

Per consentire le operazioni in sicurezza, è stato contattato il gestore della rete elettrica che ha provveduto a interrompere la tensione, permettendo così ai pompieri di rimuovere il paracadute rimasto impigliato tra i cavi.

L’episodio, fortunatamente senza feriti, ha attirato l’attenzione di numerose persone presenti nella zona, generando momenti di paura ma anche sollievo quando l’uomo è risultato illeso.