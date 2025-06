Fano (PU) si prepara alla grande con l’Adriatic Sound Festival: il 13 e 14 giugno due giorni di musica elettronica all’aeroporto

Fano si appresta a ospitare una novità assoluta per la Riviera Adriatica: l’Adriatic Sound Festival, in programma il 13 e 14 giugno 2025 all’aeroporto della città, si annuncia come uno degli eventi musicali più ambiziosi dell’estate. Promossa dall’amministrazione comunale e sostenuta da un investimento da circa 6 milioni di euro, si prevede l’arrivo di oltre 20.000 giovani, cifra che potrebbe salire fino a 40.000 presenze durante le due giornate.

Il festival, dedicato alla musica house e techno di livello internazionale, vedrà esibirsi ventotto DJ di fama mondiale, tra cui i già confermati Sven Väth, superstar della techno, e Armand Van Helden, iconico dj house conosciuto come parte del duo Duck Sauce. L’evento sarà ospitato in una struttura che abbina due imponenti palchi, uno accanto agli hangar e l’altro al centro dell’aeroporto, entrambi firmati dagli scenografi ‘Stufish’, noti per la loro esperienza con grandi nomi come Madonna e Bocelli.

I biglietti, già in vendita su Vivaticket, partono da 59?€ per l’intero evento, con l’obiettivo di attrarre un pubblico internazionale e potenziare l’indotto di Fano – settore turistico, ricettivo e commerciale – già stimato tra i 5 e i 6 milioni di euro.

Il coinvolgimento delle istituzioni locali è totale: il sindaco Luca Serfilippi ha definito il festival come un progetto “ambizioso” capace di proiettare Fano sulla mappa europea della musica elettronica, mentre l’assessore Santorelli ha enfatizzato le opportunità che l’evento porterà alla cittadinanza e all’indotto ?cite?turn0search0?turn0search5?turn0search3?.

Dopo il successo dell’esauriente presentazione dello scorso ottobre, il Comune ha dato il via libera al piano organizzativo, coinvolgendo la Protezione civile, la sicurezza e i servizi di viabilità, comprese aree di parcheggio per 3.000 auto e bus navetta tra la città e la zona aeroportuale.

In sintesi:

Date:?13–14 giugno 2025 (dalle ore 15 fino alle 2.30 di notte)

Luogo: Aeroporto di Fano, con due palchi principali e scenografie di livello internazionale

Line?up: ventotto DJ internazionali, fra cui Sven Väth e Armand Van Helden

Biglietti su Vivaticket a partire da 59€ per le due giornate

Attese: dai 20.000 ai 40.000 partecipanti, con impatto economico significativo

Sarà un evento che punta in alto e presenta Fano come destinazione europea della musica elettronica, accendendo l’estate con beat, luci e un pubblico internazionale pronto a ballare nella suggestiva cornice di un aeroporto trasformato in palco.