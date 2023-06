Farabutting 2. Repubblica mente … di Sergio Pizzolante

Sono una macchina, spara balle. Ormai una macchinetta, perché non li legge più nessuno.

È una balla colossale. Da parte di un giornale che racconta balle da Scalfari in poi.

Oggi a questi qui, questi di Repubblica( “questi qui” non è nel mio linguaggio, lo prendo in prestito da Bersani quando si riferisce alla destra…).

Da Craxi a Berlusconi passando per Renzi ed altro.

Senza Repubblica che riuniva alle 8 di sera quelli dell’Unita’, del Corriere, della Stampa per “narrare” gli arresti a raffica delle Procure il giorno dopo non ci sarebbe stata Mani Pulite.

Senza Repubblica non ci sarebbe stata Mani Pulite.

Come D’Alema. Con D’Alema.

Cioè, finito il comunismo, finita la loro storia, decisero di far finire tutte le storie. Tutto nuovo. Escluso loro.

Cioè sono loro all’origine dell’antipolitica in Italia.

Tutto inizia con Scalfari e prosegue con tutti gli altri sino a Molinari che ha applicato lo stalinismo a se stesso, per continuare l’opera.

Non poteva certo mettersi a fare il difensore dei partiti.

Ma è andato nel Partito Popolare europeo.

Nella politica europea. In un partito lontanissimo dall’antipolita. Ha portato nel suo partito Colletti e Ferrara e Urbani e Bondi e Cicchitto e Scajola, gente politica, di partito, non dei descamisados alla Di Battista o gli Orlando Cascio o urlatori o capi e vice capi dei Pool con il lanciafiamme in mano.