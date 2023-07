FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS. Matilde Terenzi e Alessia Conti a Lamezia Terme per prendere parte al campionato italiano freestyle nelle categorie federali allievi e ragazzi. 

Matilde Terenzi e Alessia Conti dopo aver ottenuto il pass al campionato regionale, dal 29 Giugno al 2 Luglio, sono approdate a Lamezia Terme per prendere parte al campionato italiano freestyle nelle categorie federali allievi e ragazzi.

La competizione è iniziata con le discipline di Battle e Classic, dove Matilde, categoria Allievi femminile, si è classificata ottava e Alessia, categoria ragazzi femminile, è giunta ventitreesima. Nella stessa giornata si è disputata la disciplina di Battle: Matilde, ha confermato la sua preparazione aggiudicandosi un nono posto. La giornata successiva è proseguita con la disciplina delle Slide. L’organizzazione ha scelto per questa specialità di non utilizzare il tradizionale tappeto da Slide ma di fare gareggiare gli atleti su una pista vesmaco, pavimentazione molto differente dai canoni usuali. Matilde è riuscita ad arrivare in finale eseguendo correttamente tutte le sue frenate, sempre ben tenute e senza imperfezioni. Purtroppo il punteggio non l’ha premiata e si è aggiudicata soltanto il quarto posto. La giornata di sabato è proseguita con la disciplina del Roller Cross, dove Matilde ha sfiorato il podio per un soffio, terminando in quarta posizione. Nel pomeriggio, invece, è andata in scena la disciplina dello Skate Cross, per la quale Matilde era alla prima esperienza. Lo Skate Cross è molto simile al Roller Cross ma con truck spettacolari in cui velocità e destrezza fanno da padrone. Matilde non si è fatta intimorire ed è riuscita ad ottenere il terzo miglior tempo mettendo al collo una medaglia di bronzo. Nell’ultima giornata si è disputato lo Speed Slalom: Matilde con un tempo di 4.83 e scesa in quinta posizione per aver avuto una penalità. Il presidente Anna Rosa Marchi si dichiara molto soddisfatta del risultato ottenuto: “Le atlete hanno vissuto la gara fino in fondo gestendo molto bene le situazioni rispetto alle condizioni di gara che hanno trovato, sia per la pavimentazione che per gli orari e soprattutto Matilde ha dimostrato di essere temibile in quanto in tutte le discipline è riuscita a rientrare nella top ten. Mi dispiace soltanto che non sempre sono state premiate con i risultati sperati, ma bisogna tenere in considerazione l’impegno e la determinazione che hanno messo nell’affrontare questa competizione; un ringraziamento speciale va anche a Marianna, ed Enrico e agli altri tecnici che le hanno preparate permettendo di arrivare al meglio a questo campionato. Certamente ci rifaremo alla Paris Slalom World Cup, in cui Matilde sicuramente saprà dimostrare il suo valore.”

ALESSIA CONTI

23° Classic

MATILDE TERENZI

8° Classic

9° Battle

5° Speed

4° Slide

4° Roller Cross

3° Skate Cross

FEDERAZIONE SAMMARINESE ROLLER SPORTS