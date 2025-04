Federazione San Marino Roller. Nel fine settimana è iniziato il campionato regionale di pattinaggio artistico AICS.

Nel fine settimana del 5-6 Aprile è iniziato il campionato regionale di pattinaggio artistico AICS.

La prima tappa si è svolta a Riccione e ha visto per il San Marino gareggiare Giulia Amati, categoria giovanile plus gr. 2, e Evelyn Quercia, categoria esordienti regionali A 2015.

Giulia non è riuscita a regolare la velocità e questo l’ha portato a sbilanciarsi nei salti e ad essere penalizzata in classifica, terminando in quinta posizione. Evelyn, dopo la prova ufficiale in cui non è riuscita ad eseguire bene la trottola con quattro combinazioni, con la caparbietà che la contraddistingue, ha affrontato il suo disco a testa alta riuscendo ad eseguire tutte le difficoltà senza errori, anche se deve ancora ripulire alcune imperfezioni.