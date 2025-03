Fermata Freccia Nera … di Sergio Pizzolante

Ho fatto questo post per ridere. Perché mi fa ridere tutta la faccenda.

E mi fa ridere lui, non per aver chiesto di scendere dal treno per andare a Caivano…a me questa cosa del privilegio mi fa ridere. Lui in quel momento non era un cittadino qualsiasi, era lo Stato che andava a Caivano!! Punto.

Se l’avesse spiegata così mi sarei alzato per applaudire… ma lui è stato dentro la retorica del cittadino qualunque…dice che poteva farlo chiunque… dai, fa ridere.

Sei il cognato, fai il Ministro, tua moglie fa il capo partito… ci vuole qualche attenzione in più. Non in meno.