FESTA LEGA CERVIA. QUESTA SERA LUCA ZAIA GOVERNATORE DEL VENETO. MORRONE: A SPACCARE L’ITALIA SONO LE SINISTRE COALIZZATE CONTRO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA

Cervia-Milano Marittima, 5 ago. “A prendere in giro gli italiani sono le sinistre coalizzate contro la legge sull’autonomia differenziata che raccontano un sacco di bufale tra l’altro facilmente smentibili. Marciano su un ipotetico referendum, quello si ‘spaccaitalia’, sorvolando sul fatto che è oggi che ci sono disuguaglianze tra regione e regione mentre l’autonomia differenziata con la definizione dei Lep punta a un riequilibrio e a una maggiore assunzione di responsabilità su come vengono spese le risorse”.

E’ Jacopo Morrone, parlamentare, segretario della Lega Romagna e patron della Festa del Carroccio a Cervia-Milano Marittima a tuonare contro chi sta diffondendo strumentalmente un tam tam di bugie contro la legge sull’autonomia.

“Questa sera, dal palco della festa, il governatore del Veneto Luca Zaia saprà ben confutare i profeti di sventura delle sinistre come già lo ha fatto il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari che ha aperto la festa venerdì scorso. Sono strabiliato dalla faccia tosta del Pd e delle sinistre che dopo aver modificato la Costituzione per ricomprendervi l’autonomia differenziata oggi la rinnegano solo perché a realizzarla è un governo di centro-destra. Non si smentiscono mai, sono solo ‘contro’ e per questo privi di ogni credibilità. L’invito è a venire a