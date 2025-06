Festa provinciale dell’Arma dei Carabinieri a Cesena, le modifiche alla sosta in viale Mazzoni

Giovedì 5 giugno, in occasione della Giornata Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, la città di Cesena ospiterà la festa provinciale dei Carabinieri che, nello specifico, avrà luogo in piazza Almerici, tra la Biblioteca Malatestiana e il palazzo del Ridotto.

L’evento, che avrà inizio alle ore 09:45 per concludersi intorno alle ore 11:00, comporterà alcune modifiche alla viabilità. Nel dettaglio, dalle ore 06:00 alle ore 12:00, la sosta in Viale Mazzoni sarà temporaneamente regolata da un divieto con rimozione (eccetto mezzi degli autorizzati debitamente identificati) valido da piazza del Popolo a via Pio Battistini, su entrambi i lati, per consentire la sosta dei mezzi di servizio.

Tutte le modifiche saranno indicate sul posto da apposita segnaletica stradale.

Comune di Cesena, 3 giugno 2025