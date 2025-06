FESTA REPUBBLICA. MORRONE (LEGA): LIBERTÀ A RISCHIO DA CHI SEMINA CAOS E VIOLENZA

Roma, 2 giu. “Oggi, 2 giugno 2025, è indispensabile per chi ama, rispetta e onora la Repubblica italiana fermarsi a riflettere sulle minacce che deve affrontare il nostro Paese grazie alle piazze violente, alla propaganda feroce e distruttiva, alle false notizie che circolano più velocemente di quelle vere per sobillare i meno attrezzati e gli odiatori di professione a seminare intolleranza e feroce aggressività. Non una bella immagine di pezzi della comunità nazionale che antepongono il suprematismo ideologico di parte al bene comune del Paese. A chi giova il caos in un momento in cui l’Italia sta acquisendo nuovo protagonismo e autorevolezza nel panorama internazionale in una difficile situazione di cambiamento globale? La risposta sembra evidente, la responsabilità ricade su chi cerca di disgregare la nostra società non avendo la forza e la capacità di elaborare un progetto complessivo, alternativo a quello dell’attuale coalizione di maggioranza, credibile agli occhi degli italiani, per governare un Paese moderno e saldamente ancorato ai valori morali e spirituali occidentali, alle libertà personali, a un sistema democratico liberale dove il confronto politico rimanga in ambiti di civiltà. Non resta che augurare buona Festa della Repubblica a tutti gli italiani nell’auspicio che i valori democratici per cui non cessiamo di batterci siano motivo di considerazione e ispirazione in tutte le scelte più cruciali”.

Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.