Festival delle Culture 2025: Ravenna premia chi salva vite in mare

Il Premio Intercultura 2025 va alla Capitaneria di porto e alle ONG che operano nel Mediterraneo. Cerimonia il 20 giugno con Maria Cuffaro e Vittorio Longhi. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, venerdì 20 giugno alle ore 10.30, la Città di Ravenna consegnerà il Premio Intercultura 2025 alla Capitaneria di porto e alle organizzazioni non governative che da anni svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni di soccorso in mare nel Mar Mediterraneo.

La cerimonia si svolgerà nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del sindaco Alessandro Barattoni. A introdurre e commentare l’evento saranno due firme di rilievo del giornalismo italiano: Maria Cuffaro, volto storico del TG3 e inviata di lungo corso sui temi internazionali, e Vittorio Longhi, giornalista e direttore della Carta di Roma, associazione che si occupa del corretto trattamento mediatico del tema immigrazione.

Dal 2022 Ravenna è tra le città italiane maggiormente impegnate nell’accoglienza dei migranti salvati in mare, con ventuno sbarchi gestiti fino ad oggi. Il premio vuole essere un riconoscimento simbolico e concreto al lavoro, spesso silenzioso, di chi opera per salvare vite umane e difendere la dignità delle persone in fuga da guerre, persecuzioni e crisi umanitarie.

“Con questo premio – si legge nella nota ufficiale – l’Amministrazione comunale intende rendere omaggio all’impegno quotidiano e al coraggio di chi, in divisa o in ambito associativo, si spende per il rispetto dei diritti umani fondamentali.”

La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna, per permettere a tutti i cittadini e interessati di seguire l’evento.