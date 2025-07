Festival di Sanremo? “Perchè non a Bellaria Igea Marina”

“Siamo pronti ad affrontare la sfida, raccogliendo anche gli spunti del Presidente della Provincia di Rimini Jamil Sadegholvaad, e manifestiamo pubblicamente alla Rai la candidatura di Bellaria Igea Marina quale sede del più importante festival dedicato alla canzone italiana: riteniamo che la nostra città abbia carte in regola, storia, appeal e strutture per costruire le condizioni che portino qui il nuovo corso della manifestazione”, questo l’annuncio del Sindaco Filippo Giorgetti, sulla scorta dei rumors che vorrebbero il Festival di Sanremo lontano dalla località ligure a partire dal 2027.

Perchè Bellaria Igea Marina? “Noi ci siamo e abbiamo pienamente le carte in regola per ospitare il nuovo corso del festival. Siamo nel cuore della Riviera romagnola, abbiamo adeguata capacità ricettiva, abbiamo una struttura adatta sia per collegamenti che per capienza come il Palacongressi. Ma soprattutto, abbiamo una storia cittadina unica, legata a doppio filo alla tradizione della canzone italiana. Se il caso per eccellenza è Raffaella Carrà, forse la cantante italiana più amata non solo nel nostro Paese, nostra concittadina d’adozione che qui mosse i primi passi artistici, tantissimi sono gli altri nomi illustri a cui Bellaria Igea Marina ha dato i natali artisticamente parlando. Anche grazie al Festival delle voci nuove”, prosegue, “che negli anni Sessanta era palcoscenico ambitissimo per ogni talento emergente della musica italiana. Come dimenticare ad esempio Gianni Morandi, ancora oggi legatissimo a questa terra.”

Comune di Bellaria Igea Marina