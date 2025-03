FI Santarcangelo: carte delibere bruciate sotto il palazzo Comunale

Carte date alla fiamme nel cortile del palazzo Comunale: che significato ha questo atto per la nostra Amministrazione?

Il gesto è inequivocabilmente quello tipico dei malavitosi, un gesto non solo intimidatorio ma che si riferisce forse a questioni del passato?

C’è qualcosa che nascondono gli amministratori su eventuali collegamenti diretti o indiretti con ambienti di dubbia moralità?

Vi sono dei fatti che, da una attenta riflessione, ci portano a fare collegamenti su diverse questioni preoccupanti che forse non a tutti sembrano correlate.

– Il consiglio di stato ha recentemente e definitivamente chuso il progetto dell’impianto di trattamento e recupero di rifiuti inerti e della discarica di rifiuti inerti e rifiuti speciali non pericolosi nel territorio di San Leo;

-La commissione sulle ecomafie si è recata per un sopralluogo alla ex cartiera di Santarcangelo, teatro di discarica abusiva di ancora non si sa bene di quali materiali;

-Ieri le carte di alcune delibere bruciate presso il cortile del comune di Santarcangelo…

Dopo la chiusura della discarica di San Leo che ci sia il tentativo di avvicinarsi ai comuni limitrofi da parte di qualcuno “collegato”, magari pensando di trovare politicamente più spazio?

Ce lo chiediamo poiché il nostro territorio pare sia stato già teatro di gravi discariche abusive importanti, tanto da richiedere sopralluoghi appunto della commissione parlamentare sulle ECOMAFIE…

Quello che temiamo, come spesso accade, è che si tenda a minimizzare il gesto derubricandolo a semplice casualità o peggio a piccoli atti di vandalismo.

Noi confidiamo invece che le forze dell’ordine indaghino sulla vicenda, ampliando il raggio di collegamenti possibili.

Walter Vicario

Coordinatore Commissario