Due giovani sammarinesi smarriti sulla “Via degli Dei” soccorsi dai Carabinieri e dal Soccorso Alpino

Come si legge da Bologna Today:

Una coppia di diciannovenni provenienti da San Marino è stata soccorsa dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale dopo essersi persa lungo la “Via degli Dei”, il famoso sentiero che si estende per 130 chilometri tra Bologna e Firenze.

I due giovani, smarritisi in una zona difficile delle “Ganzole”, tra Sasso Marconi e Pianoro, hanno allertato i soccorsi intorno alle 20:30 di ieri, 2 settembre. Grazie alla pronta attivazione della Centrale Operativa 118, sono intervenuti sul posto i tecnici della stazione Rocca di Badolo del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna, insieme ai Carabinieri e ai vigili del fuoco. I ragazzi, visibilmente spaventati ma fortunatamente illesi, sono stati recuperati in sicurezza.

Devis Angiolini, capo della stazione del Soccorso alpino e speleologico Emilia-Romagna di Rocca di Badolo, ha evidenziato l’importanza di una corretta pianificazione prima di intraprendere qualsiasi attività escursionistica. Secondo Angiolini, è fondamentale prepararsi in anticipo, considerando anche l’uso di attrezzature di sicurezza adeguate, in particolare quando si affrontano percorsi impegnativi come le vie ferrate.