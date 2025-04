‘Fight never end’, la notte del pugilato al Carisport di Cesena il 13 aprile

Domenica 13 aprile, al Carisport di Cesena, torna l’attesissimo evento ‘Fight Never End’, organizzato dalla Bronx Gym Cesena in collaborazione con Ravenna Boxe. L’appuntamento, che inizierà alle ore 16:00, promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di pugilato e sport in generale.

‘Fight Never End’ non è solo una competizione sportiva, ma una vera e propria celebrazione della boxe, della sua disciplina, del sacrificio e della determinazione che ogni atleta mette sul ring. Con match avvincenti, atmosfere cariche di energia e un pubblico sempre più entusiasta, l’evento è diventato un riferimento per il pugilato in Romagna e oltre.

Quest’anno, l’evento avrà anche un’importante componente di intrattenimento, con un grande show musicale dal vivo con Alex Kage e la presenza delle Ring Girl, che aggiungeranno un tocco di spettacolo all’incontro.

Il programma prevede dieci match con atleti provenienti da tutta Italia, tra cui un match pro, e una serie di combattimenti che coinvolgeranno i membri della Bronx Gym Cesena, tra cui Paolo Ensini, Alessandro Pagliarani e Manuel D’ospina, quest’ultimo con una lunga carriera alle spalle. Non mancheranno atleti professionisti di rilievo come Francesco Bacchereti, insieme ad altri dilettanti di grande valore come Imam Bouhouch, medaglia d’argento nei 92 chilogrammi agli assoluti.

L’evento, riconosciuto dalla Federazione Pugilistica Italiana, avrà inizio alle ore 16:30 con l’apertura delle porte, mentre il primo incontro tra dilettanti è in programma per le 17:00. Alle 19:00, sarà il turno dei professionisti, con un match atteso che sicuramente coinvolgerà il pubblico in un crescendo di emozioni.