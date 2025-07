Fiorentino, San Marino. Davanti al piazzale della chiesa stasera la proiezione di ”Encanto”. Ingresso libero e gratuito

Con le voci Alvaro Soler, Luca Zingaretti, Angie Cepeda, Diana Del Bufalo, Stephanie Beatriz, John Leguizamo di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Il film è ambientato tra le montagne della Colombia, in una straordinaria e magica città di nome Encanto. La protagonista è la giovane Mirabela, l’unica della famiglia Madrigal che non ha alcun tipo di potere magico. I bambini e gli adulti della famiglia, infatti, sono tutti dotati di talenti fuori dal comune e benedetti dalla magia che soccorse la nonna nel momento del bisogno, cinquant’anni prima e che ancora illumina ogni cosa. È proprio per questo motivo che Mirabela si sente spesso inadeguata e diversa dagli altri. Nel momento in cui la cittadina di Encanto sarà in pericolo e la sua magia sembrerà prossima alla fine, Mirabela, la ragazza senza dono, rappresenterà l’unica possibilità di salvezza per la sua famiglia. La giovane si metterà in viaggio alla ricerca di una soluzione per fermare il disastro.

FIORENTINO – PIAZZALE DELLA CHIESA INGRESSO GRATUITO