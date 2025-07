Firenze: donna trovata morta lungo un sentiero, indagini in corso

Una donna è stata trovata morta questa mattina lungo un sentiero sterrato che conduce verso il monte Falterona, nel territorio del comune di San Godenzo (Firenze). È stato il 118, a sua volta chiamato da altre persone, ad allertare i carabinieri. Il personale sanitario non ha potuto che constatare il decesso della donna, il cui corpo era riverso a terra e presentava delle ferite. I carabinieri della compagnia di Pontassieve (Firenze) hanno avviato le indagini per stabilire le cause della morte della donna, della quale ancora non è stata resa nota l’identità.

LaPresse