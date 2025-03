Fitto: tutto torna … di Sergio Pizzolante

E’ come quando da ragazzino a scuola risolvi una equazione, un problema, e torna, tutto torna, un insieme di conoscenza, studio, competenza, intuizione.

E’ un modo di dire, ma questa mattina è il mio modo per dire. Dire che sono davvero contento.

Sono contento come una Pasqua.

Perché? Per molte ragioni. Ve le dico.

Fitto, come ha scritto ieri Cerasa, e’ un democristiano in purezza, viene dalle vigne autoctone del feudo di Maglie, lì dove nacquero Moro e Totò, padre di Raffaele. Roba seria.

Cioè, il governo italiano manda Fitto a Bruxelles per fascistizzare l’Europa? Fa ridere no?

Con Raffaele a Bruxelles come faranno le Schlein, i Conte, i Fratoianni a proseguire nel racconto dell’allarme fascista?

E come faranno a dire che la gestione del Pnrr sarebbe un disastro visto che chi ha gestito il Pnrr in Italia e’ premiato e chiamato a gestire quello europeo?

Dovranno trovare altri argomenti no? Più politici, più fattuali, nuove equazioni, più elevate, anche loro. Una occasione anche per loro. Magari qualche lampo politico, anche lì. Perché no?

Fitto dovranno anche votarlo in Europa e rappresenterà anche loro.

Magari tutto questo diventa un innesco nuovo, per una politica più aderente alla vita vera, come tradizione in quel di Maglie.

Per tutti. Chissà.