Fixing nr. 33: occupazione ai massimi nel privato, oltre 19mila

San Marino Fixing numero 33 è in edicola da venerdì 13 settembre a 1,50 euro. In primo piano il lavoro: occupazione ai massimi nel privato, oltre 19mila. A luglio nuovo record, trainato anche dall’aumento delle imprese attive. Aumenta però, rispetto allo stesso periodo del 2023, la disoccupazione.

All’interno del giornale ampio spazio al mondo dell’economia, del welfare, della finanza, delle imprese e delle tecnologie.

“Natalità in calo, serve un ragionamento complessivo”. William Vagnini (ANIS): “Questo calo preoccupa tutti, comprese le aziende, perché ha un impatto negativo su welfare state ed economia in generale. Proprio per questo non ci si può focalizzare solo sull’ambito lavorativo o l’abitazione. Abbiamo già tanti servizi, ma si possono e si devono migliorare. Il nostro Paese ha già adottato strumenti e tutele per i genitori che sono all’avanguardia. Senza dimenticare che l’orario complessivo di lavoro è minore che altrove”.

Assegno familiare integrativo: domande entro il 30 settembre. Vanno inviate all’Ufficio preposto compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito ISS. Legge 64/2009: il diritto sussiste se il reddito annuo pro-capite è pari o inferiore a 8.500 euro.

Vigilanza: più collaborazione per affrontare nuove le sfide. Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha partecipato alla conferenza congiunta di ECB-ABE. L’evento ha rappresentato anche un’occasione per consolidare i rapporti con le istituzioni europee.

Accesso al Private Capital: la prevalutazione è vincente. ASE-CC mette a disposizione delle aziende un nuovo servizio per aiutarle a crescere. L’obiettivo è aumentare la probabilità di una valutazione positiva da parte degli investitori.

“All’Europa serve il doppio degli investimenti del Piano Marshall”. Bruxelles: Mario Draghi ha presentato nei giorni scorsi il rapporto sulla competitività. L’ex presidente BCE: “Sono necessari almeno 750-800 miliardi di euro aggiuntivi annui”.

Gran Premio Red Bull di San Marino: 98 milioni di impatto economico. Registrato un progresso della spesa generata nella Repubblica rispetto al 2023. I promotori: “Concretizza gli sforzi di tutti, in un clima di piena condivisione.

Riqualificazione strutture ricettive: mutui a credito agevolato. L’operatore economico deve essere in regola con il pagamento della quota interessi. Intanto sono in crescita gli afflussi turistici nei primi sei mesi del 2024: +7,2%.

AI, anche il Titano firma il primo trattato globale: fornisce un quadro giuridico che copre l’intero ciclo di vita dei sistemi. “Garantire che la crescita sostenga i nostri standard”.

“Assestare fa rima con riformare” è il titolodell’editoriale a firma del direttore Daniele Bartolucci.