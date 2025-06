Forlì, al via i lavori per la maxi condotta fognaria in via Bertini: diametro da 1,5 metri e portata sei volte superiore

Partiranno lunedì 25 agosto 2025 i lavori di potenziamento della rete fognaria in via Bertini, nel tratto compreso tra la rotonda con via Balzella e via Solombrini fino a via Pacchioni. L’intervento, fortemente atteso e strategico per la città, prevede la realizzazione di una maxi condotta in vetroresina dal diametro di 1,5 metri, capace di garantire una portata sei volte superiore rispetto all’attuale, e mira a risolvere i ricorrenti problemi di allagamento nella zona.

Il cantiere, finanziato interamente con fondi del PNRR per un valore di 1 milione di euro, coinvolgerà Unica Reti, Comune di Forlì e Gruppo Hera e avrà una durata prevista di circa sei mesi. I lavori si inseriscono nel più ampio progetto di ottimizzazione e rafforzamento delle reti idriche e gas cittadine, con una particolare attenzione alla gestione delle acque meteoriche in una delle aree più fragili del territorio urbano.

Un progetto strategico per la sicurezza idraulica di Forlì

“La nuova maxi fogna di via Bertini rivoluzionerà la potenza, la velocità e la capacità di scarico delle acque piovane in un’area vittima di frequenti allagamenti,” ha dichiarato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini. “La tubazione attuale, del diametro di 60 cm, sarà sostituita da una condotta moderna ed efficiente da 150 cm, in grado di agire anche da vasca di laminazione per eventi meteorici estremi. Questo intervento rappresenta la risposta migliore ai cambiamenti climatici e alle criticità emerse soprattutto dopo il maggio 2023. È un’opera improcrastinabile, un investimento che guarda al futuro e alla sicurezza della nostra comunità.”

Il nuovo impianto permetterà l’alleggerimento della dorsale fognaria di via Solombrini e via Balzella, con benefici per tutto il quartiere di Coriano, storicamente soggetto a “sofferenze idrauliche”.

Interventi integrati su acquedotto e rete gas

Contemporaneamente ai lavori di Unica Reti sulla fognatura bianca, il Gruppo Hera e Inrete Distribuzione Energia effettueranno interventi integrati sulle reti del servizio idrico integrato, della fognatura nera e della distribuzione del gas.

“Abbiamo approfittato della necessaria chiusura al traffico del tratto di via Bertini per ottimizzare l’intervento e ridurre i disagi per la cittadinanza,” ha spiegato Alessandro Baroncini, direttore Centrale Reti del Gruppo Hera. “Le attività riguarderanno la realizzazione di un nuovo collettore per la fognatura nera, la separazione delle acque nere da quelle meteoriche, il rifacimento degli allacciamenti esistenti, la sostituzione delle condotte di distribuzione di acqua e gas, e il rifacimento di tutti gli allacci delle utenze.”

Sinergia tra enti pubblici per l’efficienza del cantiere

“Il tema delle acque meteoriche lo conosciamo bene, e non solo dall’alluvione,” ha affermato Stefano Bellavista, presidente di Unica Reti. “Dal 2021 abbiamo censito il sistema di raccolta nei 30 Comuni soci, e sulla base di quella mappatura siamo stati coinvolti nella ricostruzione. Grazie al PNRR riusciremo a finanziare sei progetti per un valore complessivo di 3 milioni di euro, tra cui questo. Abbiamo lavorato in tandem con Hera, condividendo cronoprogramma e impresa esecutrice, per garantire il massimo coordinamento.”

Viabilità e deviazioni durante i lavori

Durante i sei mesi di cantiere, il tratto di via Bertini compreso tra la rotonda con via Balzella e il civico 175 sarà chiuso al traffico veicolare. Sarà garantito il passaggio per pedoni e biciclette, così come l’accesso ai passi carrabili e il rifornimento per le attività commerciali, compatibilmente con le esigenze operative.

La parte di via Bertini tra la rotonda con via Correcchio e il centro di Forlì rimarrà percorribile, con l’eccezione dei mezzi pesanti sopra i 35 quintali, che saranno deviati lungo via Correcchio, via Bernale e via Balzella.

Modifiche anche per la linea urbana 5A di Start Romagna, che seguirà un percorso alternativo (via Correcchio – via Bernale – via Balzella). Saranno quindi sospese le fermate “Armellini” e “Maseri”.

La segnaletica di preavviso e deviazione sarà installata dall’impresa esecutrice per garantire un’informazione adeguata agli automobilisti.

Numeri utili

In caso di guasti o emergenze sono sempre attivi i numeri gratuiti di pronto intervento Hera: