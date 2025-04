Forlì apre le porte alla Georgia: dal 24 aprile il primo volo diretto da Tbilisi con Georgian Airways

Un nuovo collegamento internazionale arricchisce l’offerta dell’aeroporto “Ridolfi” di Forlì: da giovedì 24 aprile 2025 decollerà il primo volo diretto Tbilisi–Forlì–Tbilisi, operato da Georgian Airways, compagnia di bandiera della Georgia. Il volo sarà attivo una volta a settimana, ogni giovedì, con l’obiettivo di potenziare le rotte tra Italia ed Europa dell’Est.

Il collegamento rappresenta molto più di una semplice tratta aerea: è un vero e proprio ponte culturale ed economico tra la Romagna e il Caucaso, pensato per valorizzare il turismo, l’imprenditoria e i servizi sanitari. La città di Tbilisi, capitale georgiana e crocevia tra Europa e Asia, è famosa per la sua storia millenaria, la tradizione vinicola e l’accoglienza autentica. Dall’altra parte, Forlì si propone come meta d’interesse per il turismo termale, medico e culturale, al centro di un distretto del benessere tra i più riconosciuti in Italia.

Un volo che unisce due mondi

Il nuovo volo si aggiunge agli altri collegamenti internazionali già attivi dal “Ridolfi”, tra cui Vienna (Austria) e Katowice (Polonia), e rappresenta la seconda capitale europea raggiungibile direttamente dallo scalo romagnolo.

Tamaz Gaiashvili, CEO di Georgian Airways, ha sottolineato l’importanza di questa nuova rotta come occasione di crescita per i rapporti tra i due Paesi, ricordando anche l’attrattività di Forlì per il turismo sanitario. La Presidenza di Forlì Airport ha invece evidenziato come l’accordo rafforzi la vocazione dello scalo a essere snodo strategico per l’incoming e l’outgoing dall’Est Europa, specialmente in un’ottica di rilancio del traffico aereo internazionale.

Dettagli operativi del collegamento

Operatore : Georgian Airways

Aerei impiegati : CRJ 200 o Boeing 737

Frequenza : ogni giovedì

Orari : Partenza da Tbilisi : ore 11:45 , arrivo a Forlì alle 13:50 Ritorno da Forlì : ore 14:50 , arrivo a Tbilisi alle 20:35

Durata del volo : circa 4 ore

Distanza: 2.658 km

Il volo potrà essere prenotato attraverso il sito ufficiale della compagnia: georgian-airways.com

Con questo nuovo tassello, l’aeroporto di Forlì continua il suo percorso di espansione internazionale, posizionandosi sempre più come porta d’accesso strategica tra l’Italia e le aree emergenti del Caucaso e dell’Asia occidentale.