Forlì. Arena Rocca di Caterina Estate 2025: venerdì 27 giugno – ore 21:00 “Il malato immaginario” di Molière – regia di Marco Mancini a cura dell’Ass. Culturale Quinte Strappate

Venerdì 27 giugno l’Ass. Culturale Quinte Strappate porta in scena all’Arena Rocca di Caterina un tributo a Molière, uno dei più grandi drammaturghi del XVII secolo, con un grande classico del teatro, “Il malato immaginario”, riscritto, ribaltato e modernizzato.

I protagonisti dell’esilarante commedia sono Argante, una vecchia rockstar in pensione e la sua storica segretaria Tonietta. Argante è ossessionato dalle malattie ed è convinto di essere gravemente malato e sul punto di morire. Nonostante Tonietta cerchi di dimostrargli che le sue sono solo fissazioni ipocondriache, Argante segue pedissequamente le direttive curative di fantomatici “medici alternativi” che cercheranno di raggirarlo in ogni modo. La situazione diventerà folle quando Argante tenterà di combinare il matrimonio della figlia con un “dottore” di sua fiducia, mandando a rotoli i sogni d’amore della ragazza.

La compagnia Quinte Strappate nasce a Cesena nel 2010 e si dedica fin da subito alla produzione di spettacoli di prosa coinvolgendo giovani e adulti di tutto il cesenate.

In questi anni di attività, oltre alla produzione di spettacoli teatrali, la compagnia ha portato in scena cene con delitto e ha collaborato con altre realtà del territorio per realizzare serate di beneficenza.

La compagnia si rivolge con grande attenzione a bambini e ragazzi, coinvolgendoli con laboratori e spettacoli dedicati all’infanzia e dell’adolescenza.

Ingresso a pagamento

Per informazioni:

mail: quintestrappate@gmail.com

tel: 3534538453