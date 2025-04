Forlì, bando 2025 per gli orti urbani: 48 appezzamenti a disposizione dei cittadini

Dalle ore 10:00 del 15 aprile alle ore 13:00 del 16 maggio 2025, sarà possibile richiedere l’assegnazione di uno dei 48 orti urbani attualmente liberi sul territorio di Forlì. L’obiettivo dell’Amministrazione è favorire la socialità, l’inclusione e i sani stili di vita attraverso la cura di spazi verdi condivisi.

Categorie e requisiti

Per l’edizione 2025, il Comune ha suddiviso le assegnazioni in due categorie:

Categoria A (50% degli orti) : cittadini over 60 e componenti di nuclei familiari vulnerabili, seguiti da progetti dei Servizi Sociali.

: cittadini over 60 e componenti di nuclei familiari vulnerabili, seguiti da progetti dei Servizi Sociali. Categoria B (50% degli orti): singoli ortisti (maggiorenni) e gruppi.

Per partecipare, i richiedenti devono risiedere a Forlì, non possedere altri terreni coltivati e garantire la coltivazione diretta dell’appezzamento assegnato.

“Gli orti urbani sono un’importante realtà locale, veicolo di socializzazione, inclusione e dialogo tra generazioni. Con oltre 600 appezzamenti, Forlì punta a preservare e ampliare questa preziosa risorsa”, ha dichiarato il Vicesindaco Vincenzo Bongiorno.

Come presentare la domanda

Le richieste di assegnazione possono essere inviate esclusivamente online sul portale dedicato: ortiurbani.comune.forli.fc.it. Sul sito del Comune di Forlì è invece disponibile l’avviso pubblico dettagliato, insieme alla mappa delle aree ortive, al nuovo Regolamento e alle Linee Guida per la loro gestione.

Chiunque avesse bisogno di supporto nella compilazione può rivolgersi allo sportello gratuito in via Maldenti 7. Per informazioni, è attivo il numero telefonico 0543 29371.

Ulteriori contatti

Unità Partecipazione – Via G. Oberdan, 11 – Tel. 0543 712300

– Via G. Oberdan, 11 – Tel. Email: unita.partecipazione@comune.forli.fc.it

Con questo bando, l’Amministrazione comunale punta a mantenere viva una tradizione che favorisce l’aggregazione sociale e la qualità della vita, invitando la cittadinanza a sfruttare questa opportunità di coltivazione sostenibile.