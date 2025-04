Forlì Calcio promosso in Lega Pro: la Provincia celebra un traguardo storico

La notizia è di quelle che fanno battere il cuore agli appassionati di sport e accendono l’orgoglio di un’intera comunità: il Forlì Calcio è stato promosso in Lega Pro, riportando la città e il suo tifo nel panorama del calcio professionistico.

Un traguardo costruito con pazienza, visione e determinazione da parte della società, dello staff tecnico e dei giocatori, accompagnati da una tifoseria che non ha mai smesso di credere nei colori biancorossi. Dopo stagioni intense e combattute, Forlì torna in Serie C, coronando un percorso fatto di passione e impegno.

A festeggiare questo successo è anche la Provincia di Forlì-Cesena, attraverso le parole del Presidente Enzo Lattuca, che ha voluto esprimere la propria soddisfazione:

«La promozione del Forlì Calcio in Lega Pro è un risultato importante, frutto del lavoro serio e costante di una società che ha saputo guardare lontano. È anche un riconoscimento al valore dello sport come collante della nostra comunità. A nome della Provincia esprimo le più sentite congratulazioni al presidente Cappelli, alla squadra e a tutti i tifosi: questo è un momento di festa per l’intero territorio».

La Provincia si unisce così ai festeggiamenti, sottolineando come questo traguardo non rappresenti un punto d’arrivo, ma l’inizio di una nuova e ambiziosa avventura per il calcio forlivese, chiamato ora a misurarsi con la sfida del professionismo.