Forlì, carabinieri rintracciano e arrestano 24enne su cui pendeva sentenza di condanna

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Stazione di Villafranca hanno arrestato un 24enne macedone, dando esecuzione alla misura della custodia in carcere a seguito di ordinanza di esecuzione per la successiva messa a disposizione alle autorità della Macedonia del Nord.

Il provvedimento – emesso in data 21 maggio scorso dalla Corte d’Appello di Bologna, a seguito della sentenza per il reato di “lesioni” commesso nell’agosto 2019 e per il quale è stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione dall’Autorità Giudiziaria Macedone – è stato notificato al 24enne dai carabinieri, che lo hanno rintracciato presso il proprio domicilio forlivese. L’uomo, dopo le formalità di rito connesse con il suo arresto, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa di estradizione presso il proprio Paese d’origine, dove dovrà scontare la pena inflittagli.

Comunicato stampa