Forlì, carabinieri rintracciano e arrestano 46enne extracomunitario 

Nella decorsa giornata, i carabinieri della Stazione di Forlì hanno arrestato un 46enne extracomunitario, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona emesso lo scorso 21 maggio, dovendo lo stesso espiare la pena residua di anni uno e mesi 8 di reclusione, a seguito di condanna definitiva per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi e lesioni personali aggravate”, commesso il 14 febbraio 2022 in provincia di Ancona.

L’uomo – residente nelle Marche ma di fatto domiciliato a Forlì – al termine di una serie di accertamenti è stato rintracciato in questo centro cittadino e, dopo le formalità di rito connesse con il suo arresto, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì dove sconterà la pena disposta dall’Autorità Giudiziaria.

Forlì, 23.05.2025