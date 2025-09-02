Forlì-Cesena. Al via i cantieri di ricostruzione sulle strade provinciali: 65 milioni di euro di investimenti entro ottobre

Forlì-Cesena, 2 settembre 2025 – Partiranno tra la fine di settembre ed il mese di ottobre i cantieri di messa in sicurezza e ripristino delle strade provinciali colpite dall’alluvione. Si tratta di un investimento complessivo di 65 milioni di euro, finanziato in gran parte con fondi PNRR tramite ordinanze commissariali, a cui si aggiungono risorse ordinarie del Commissario Straordinario alla Ricostruzione.

Nella seconda metà di giugno sono stati affidati i lavori su 20 strade provinciali, mentre in questi giorni si stanno completando le procedure di aggiudicazione per ulteriori 3 strade (SP 79, SP 83 e SP 102).

Per condividere i progetti definitivi e l’avvio dei cantieri, la Provincia di Forlì-Cesena ha incontrato nelle giornate del 28 e 29 agosto i Comuni forlivesi coinvolti.

Le strade interessate nel territorio forlivese sono:

SP 21 Trebbio – SP 22 Busca – SP 47 Predappio-Rocca San Casciano – SP 48 Teodorano – SP 54 Baccanello – SP 66 Casale – SP 68 Voltre – SP 78 San Matteo – SP 81 Trebbio-San Savino – SP 83 Polenta – SP 102 Giaggiolo-Piandispino – SP 104 Dovadola-Monte Colombo – SP 126 Predappio-Rocca delle Caminate-Meldola – SP 129 Modigliana-Rocca San Casciano.

Enzo Lattuca, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha dichiarato:

“Entro ottobre sulle strade provinciali partirà la seconda fase di lavori di messa in sicurezza e ripristino a seguito dell’alluvione. Un lavoro imponente e delicato che abbiamo condiviso con i Comuni nei giorni scorsi. Il coordinamento con tutti gli enti è fondamentale per la buona gestione degli interventi. Le opere che andremo a realizzare non risolveranno tutti i problemi che abbiamo sulle strade intervallive interessate, ma miglioreranno la sicurezza del territorio. Il 9 settembre faremo lo stesso incontro con i Comuni cesenati.”

Roberto Cavallucci, Vicepresidente della Provincia di Forlì-Cesena, ha aggiunto:

“Questo piano di interventi rappresenta un ulteriore passo verso la sistemazione del nostro territorio per garantire ai cittadini e imprese strade un po’ più sicure. Il lavoro che sta partendo è frutto di una collaborazione istituzionale importante e di una programmazione attenta, che ci permette di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi.”

Elenco interventi territorio forlivese: