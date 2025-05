Forlì-Cesena. La Provincia cerca un tecnico per la Ricostruzione

La Provincia di Forlì-Cesena annuncia l’attivazione di una selezione pubblica per il conferimento di un incarico a tempo determinato di alta specializzazione, ai sensi dell’Art. 110, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000. L’incarico è finalizzato alla gestione di attività connesse alla progettazione e alla direzione lavori di progetti straordinari, in particolare per l’attuazione di progetti PNRR finanziati dall’Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione n. 35/2024.

La scadenza per la presentazione delle domande tramite il portale InPA è fissata alle ore 12:00 del 6 giugno.

La figura ricercata, un Esperto di Progettazione tecnica – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione, avrà il compito di supportare il Servizio Infrastrutture Viarie, Gestione strade, Patrimonio, mobilità e trasporti. La durata dell’incarico è collegata alla progettazione e alla direzione lavori dei progetti PNRR finanziati con l’Ordinanza n. 35/2024, pertanto decorre dal giorno del conferimento e ha durata massima sino al 31.12.2026, salvo proroga relativa all’andamento dei lavori.

Le attività principali includeranno la progettazione autonoma, la collaborazione alle procedure di aggiudicazione, monitoraggio e rendicontazione dei lavori, e il presidio dell’ufficio di direzione lavori fino alla consegna finale dell’intervento.

L’incarico è stato previsto nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027.

Forlì, 21 maggio 2025