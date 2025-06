Forlì, Cesena, Misano e Fano: parte il “Progetto Welfare” di Investitore Pro con Conad per l’educazione finanziaria dei dipendenti

Dal 16 giugno al 5 luglio circa 350 dipendenti dei supermercati Conad di queste città parteciperanno a un percorso di educazione finanziaria promosso da Investitore Pro, scuola con oltre vent’anni di esperienza nel settore degli investimenti finanziari. Il progetto, chiamato “Progetto Welfare”, si articola in 9 giornate di formazione dedicate a insegnare ai lavoratori come gestire in modo consapevole e sicuro le proprie risorse economiche.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Investitore Pro e Conad, con l’obiettivo di portare una vera cultura finanziaria ai dipendenti, supportandoli nella gestione del bilancio familiare, dei mutui, dei finanziamenti e della pianificazione pensionistica.

Investitore Pro, fondata da Giovanni Viola, trader indipendente con 25 anni di esperienza e formatore da 15, si è affermata sia nella formazione di professionisti sia di principianti che vogliono muovere i primi passi nei mercati finanziari con sicurezza. Ad oggi sono oltre 1500 gli allievi formati e quasi 800 gli iscritti alla sua Academy.

“Siamo entusiasti di poter offrire il nostro know how a una realtà importante come Conad – spiega Giovanni Viola –. Il nostro obiettivo è diffondere l’educazione finanziaria per aiutare le persone a gestire meglio il proprio denaro e costruire un capitale sicuro per sé e per i propri cari. Questo progetto è solo l’inizio di un percorso che vedrà sempre più aziende investire nel welfare dei propri dipendenti attraverso la formazione finanziaria.”