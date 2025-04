Forlì, cimitero di Vecchiazzano: riapertura con vialetti rinnovati e nuovi spazi per sepolture

Dopo un periodo di interventi di riqualificazione, il cimitero di Vecchiazzano ha riaperto i suoi cancelli sabato 12 aprile. I lavori, finanziati dal Comune di Forlì con un budget di 230.000 euro, hanno interessato la pavimentazione interna, ora più accessibile, e l’ottimizzazione degli spazi dedicati a chiesette e sepolture.

I dettagli del progetto

L’assessore Emanuela Bassi, con delega ai servizi cimiteriali, ha spiegato che l’obiettivo era duplice: aumentare la disponibilità di edicole funerarie, richieste da molti residenti, e migliorare i vialetti, garantendo superfici più permeabili e accessibili. I vialetti sono stati rifatti in conglomerato bituminoso albino e calcestre, mentre nuovi spazi sono stati destinati a sei edicole funerarie, tre sarcofagi e altre aree di inumazione.

Lavori rapidi e coordinati

Per ridurre i disagi ai visitatori, i lavori sono stati suddivisi in micro cantieri, evitando interruzioni durante i fine settimana e le festività natalizie. Grazie alla collaborazione dei cittadini e alla professionalità degli uffici comunali e dell’azienda esecutrice, l’opera si è conclusa in anticipo rispetto ai tempi previsti.

Prossimi interventi

In autunno, il progetto sarà completato con la piantumazione di alberi e arbusti, contribuendo ulteriormente al miglioramento estetico e funzionale del camposanto.