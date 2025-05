Forlì, Cineforum Didattico Universitario: ultimo appuntamento il 28 maggio con “Mothers of Revolution”

L’ultimo incontro del Cineforum Didattico Universitario , inizialmente previsto per il 21 maggio, è stato posticipato a martedì 28 maggio 2025 , alle ore 20:30, presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele (Viale Salinatore 30, Forlì). La serata conclusiva della seconda edizione proporrà il documentario “Mothers of Revolution” (Briar March, 2021), che narra la protesta pacifista di donne contro i missili nucleari in Gran Bretagna negli anni ’80. L’evento, a ingresso libero fino a esaurimento posti, sarà introdotto dalla Prof.ssa Angela Romano .

Promosso dall’ Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì in collaborazione con l’ Alma Mater Studiorum – Campus di Forlì , il Cineforum ha offerto un ciclo di dieci serate, da febbraio a maggio, dedicate a film e documentari di valore culturale, storico e sociale. Docenti dei corsi di Scienze Internazionali e Diplomatiche, Sociologia, Scienze Criminologiche e Interpretariato hanno guidato il pubblico in analisi interdisciplinari, favorendo un dialogo tra università e cittadinanza.