Forlì con il WWF. Ora della Terra 2025: uniti per il Pianeta con un appello alla sostenibilità e alla protezione degli impollinatori

Il 2025 segna un’altra edizione dell’Ora della Terra, l’iniziativa globale promossa dal WWF per sensibilizzare il pubblico sui cambiamenti climatici e l’importanza della sostenibilità. Nata nel 2007 a Sidney, questa manifestazione ha acquisito una portata sempre maggiore, coinvolgendo quasi 200 Paesi nel 2024. Ogni anno, milioni di persone in tutto il mondo partecipano a questa giornata di consapevolezza, spegnendo simbolicamente le luci di monumenti e edifici, come segno di impegno per il nostro Pianeta.

Un appello alla salvaguardia del Pianeta

Il 2024 ha segnato un record allarmante: è stato l’anno più caldo mai registrato, come evidenziato dai recenti rapporti di Copernicus, NOAA e NASA. Gli eventi climatici estremi, che hanno causato perdite devastanti in tutto il mondo, hanno reso ancora più urgente l’adozione di misure concrete per contrastare il cambiamento climatico. La riduzione delle emissioni di gas serra e la preservazione della biodiversità sono diventate priorità imprescindibili per prevenire un ulteriore deterioramento dell’ambiente.

Tuttavia, nonostante le evidenti crisi ambientali, le azioni coordinate da parte di governi e settore privato sono ancora insufficienti. È fondamentale che tutti, dai leader politici agli imprenditori, comprendano che la transizione ecologica non è solo una necessità per affrontare la crisi climatica, ma una grande opportunità economica e sociale.

Il ruolo degli impollinatori e l’azione di Forlì

In questo contesto, il Comune di Forlì ha deciso di aderire all’Ora della Terra 2025 con un evento di sensibilizzazione sul tema degli impollinatori, essenziali per l’equilibrio dell’ecosistema e l’agricoltura. L’incontro si terrà sabato 22 marzo dalle ore 10:00 alle 12:00 presso la Casa della Legalità, viale dell’Appennino 282, e vedrà la partecipazione di esperti del settore, tra cui Carlo Rondoni e Mauro Marconi, insieme alle classi 2AL e 2BC del Liceo Classico G. B. Morgagni, accompagnate dalle insegnanti Laura Milanesi e Linda Ugolini.

L’evento si concentrerà sull’importanza degli impollinatori nell’agricoltura e nel contrasto ai cambiamenti climatici, seguita da una passeggiata guidata nel percorso degli impollinatori (bee hotel e aiuole) curato dal WWF. L’Assessore all’Ambiente Giuseppe Petetta porterà il saluto dell’amministrazione.

Un’occasione di unione globale per il futuro

L’Ora della Terra rappresenta anche un messaggio di pace e solidarietà, un’occasione per unirsi globalmente in una richiesta per un futuro più sicuro e sostenibile. Solo con l’impegno collettivo possiamo affrontare le sfide ambientali e garantire un Pianeta più sano per le generazioni future. Ogni azione conta, e la partecipazione a eventi come questo è un passo fondamentale per un futuro ecologicamente e socialmente responsabile.