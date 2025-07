Forlì, controlli a Meldola: arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo in stato di alterazione, tre denunciati tra guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti

un automobilista è stato denunciato per “guida in stato di ebbrezza” dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale e risultare positivo a sostanze stupefacenti ai test tossicologici. La patente gli è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona idonea alla guida;

un motociclista è stato denunciato per “rifiuto dell’accertamento dello stato d’ebbrezza e dell’uso di sostanze stupefacenti”. Nonostante fosse risultato positivo al test preliminare, si è rifiutato di sottoporsi all’esame con l’etilometro, strumento ufficiale per misurare il tasso alcolico. Anche a lui è stata ritirata la patente e il motociclo è stato sottoposto a sequestro amministrativo con finalità di confisca;

un uomo è stato denunciato per “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale” a seguito di un intervento per una lite familiare. In evidente stato di alterazione, l’uomo ha aggredito i carabinieri intervenuti, minacciandoli e lanciando oggetti contundenti. Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato circa 60 grammi di hashish trovati nell’abitazione e sotto la sua disponibilità. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena come assuntore di sostanze stupefacenti.