Forlì: controlli straordinari dei Carabinieri nel fine settimana, un arresto e sei denunce

Un 24enne è stato deferito per resistenza a pubblico ufficiale , dopo aver tentato di aggredire i militari intervenuti per sedare una lite.

Una 50enne , sottoposta agli arresti domiciliari , è stata denunciata per evasione , essendo risultata assente al momento del controllo.

Un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con responsabilità di sinistro stradale: dopo un incidente, è risultato positivo all’alcol test oltre i limiti di legge. Per lui, ritiro della patente e fermo del veicolo.