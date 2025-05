Forlì: controlli straordinari dei carabinieri, quattro persone denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di San Martino in Strada e Castrocaro Terme, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale nonché al contrasto delle condotte illecite.

Le attività, svolte prevalentemente in orario serale e notturno, hanno portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di quattro persone, in particolare:

un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti a seguito di sinistro stradale, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita (tra 0,8 e 1,5 g/l). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì ed il veicolo, di proprietà di un familiare, affidato al proprietario;

una donna per “interruzione di pubblico servizio”, per avere molestato ripetutamente i passeggeri a bordo di un autobus della linea Start Romagna, tanto da obbligare l’autista a fermare la corsa, nonché rompere una bottiglia di alcolici all’interno del mezzo pubblico, con disagio per utenti e autista, costretto poi a cambiare veicolo;

un’altra donna per “molestie” e “oltraggio/resistenza a P.U.”, nei confronti dei carabinieri intervenuti su richiesta del gestore, in un locale pubblico dove, in stato di alterazione stava molestando tutti gli avventori presenti. Nella circostanza la donna si opponeva al controllo dei carabinieri, con spintoni e offese varie;

un altro automobilista per “possesso di documenti falsi” poiché, controllato alla guida del proprio veicolo, esibiva una patente di guida straniera risultata contraffatta. La patente è stata ritirata mentre il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. L’uomo è stato anche sanzionato per guida senza patente.

Forlì, 07.05.2025