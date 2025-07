Forlì: controlli straordinari dei carabinieri, tre persone denunciate

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Forlì, in particolare della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Martino in Strada, hanno effettuato mirati servizi, finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale nonché al contrasto delle condotte illecite.

I controlli, attuati nelle aree del comune di Forlì ritenute di maggiore interesse operativo, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di tre persone, in particolare:

-un automobilista per “guida in stato di ebbrezza” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena e, il veicolo, affidato a persona di fiducia idonea alla guida;

-un ulteriore automobilista per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, poiché, a seguito di un sinistro stradale senza coinvolgimento di altri mezzi, veniva sottoposto ad accertamenti presso una struttura sanitaria risultando positivo all’uso di MDMA. Anche in questo caso la patente è stata ritirata per la conseguente sospensione da parte della Prefettura di Forlì-Cesena, mentre il veicolo è stato sequestro per la successiva confisca;

-un uomo per “evasione” poiché, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, veniva fermato in questo centro, al di fuori della propria abitazione, senza essere stato autorizzato o avere un giustificato motivo.

Forlì, 23.07.2025