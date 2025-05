Forlì. Cordoglio per la scomparsa di Vittorio Ragazzini

L’Amministrazione comunale di Forlì partecipa al dolore di familiari e amici per la scomparsa di Vittorio Ragazzini, già dipendente del Comune di Forlì e per tantissimi anni Presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra. “E’ con grande dolore che abbiamo appreso la notizia della scomparsa di Vittorio Ragazzini – afferma il Sindaco Gian Luca Zattini – e in questo momento di profonda tristezza esprimo i sentimenti di riconoscenza e gratitudine per tutto ciò che Vittorio ha fatto a servizio della comunità forlivese. Grazie al suo temperamento tenace, all’autorevolezza e a una instancabile energia, Vittorio è stato per decenni un punto di riferimento per le attività di sostegno a tutte le persone del nostro territorio che hanno patito sul proprio corpo i drammi delle ferite e delle mutilazioni determinate dagli effetti del secondo conflitto mondiale”.

In età infantile, a guerra già conclusa, Ragazzini rimase gravemente ferito dalla deflagrazione di un ordigno inesploso e per tutta la sua vita è stato esempio di una straordinaria forza di volontà che lo ha portato ad affermarsi nel lavoro, nell’associazionismo e anche nelle passioni personali che, nonostante la mutilazione alla mano e all’avambraccio, lo hanno visto diventare esperto di aeromodellismo. Prezioso è stato il suo impegno profuso alla guida dell’Associazione dedicata a garantire rappresentanza e sostegno alle tante vittime civili di guerra e alle loro famiglie; ruolo che ha interpretato dedicando una attenzione speciale al mondo delle scuole, con progetti didattici e una forte spinta di educazione alla pace. Ai Familiari, all’Associazione Vittime civili di guerra, agli amici e a tutti coloro che con Vittorio Ragazzini hanno condiviso percorsi professionali e di impegno civico, giungano i sentimenti di cordoglio e la vicinanza della comunità forlivese.

Comune di Forlì