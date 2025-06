Forlì, “Emato-IRST on the Road” oggi alla Rocca di Caterina: informazione e musica

Lunedì 23 giugno, alle ore 21:00, nella suggestiva cornice dell’Arena Rocca di Caterina a Forlì, si terrà il secondo appuntamento della rassegna di divulgazione scientifica “Ematologia – IRST on the Road”, giunta alla sua terza edizione. L’iniziativa è organizzata dal Gruppo di Ematologia dell’IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l., in collaborazione con AIL Forlì-Cesena.

Il convegno dal titolo “Mieloma Multiplo cos’è? Tanti nuovi farmaci per una malattia poco conosciuta” sarà curato dai Dottori Delia Cangini e Claudio Cerchione e rappresenterà un’importante occasione di confronto e informazione tra medici e pazienti su questa patologia ematologica.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà seguito dall’esibizione musicale del gruppo Soul & Blues Quartet, formato da Michele Scucchia (Piano, Rhodes, Hammond), Nahuel Schiumarini (Chitarra), Ennio Moretti (Double Bass) e Manuel Giovannetti (Batteria), che arricchirà la serata con un tocco artistico.

Come sottolineato dagli organizzatori, la rassegna “Ematologia – IRST on the Road” nasce da un’iniziativa del Dott. Gerardo Musuraca, con la collaborazione della sezione AIL Forlì-Cesena, la direzione scientifica delle ematologhe Delia Cangini e Marianna Norata e la direzione artistica dell’ematologo Alessandro Lucchesi e di Piero Lerede, socio e consigliere AIL Forlì-Cesena. La realizzazione è stata resa possibile anche grazie al contributo dell’Ufficio formazione IRST.

Per partecipare è possibile iscriversi gratuitamente al seguente link: https://forms.gle/DdMpWZmG3CR2Rhtt8.