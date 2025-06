Forlì, fiamme in appartamento: donna soccorsa per ustioni lievi

Una notte di paura a Forlì, dove intorno alle 4:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Giova 24 per domare un incendio che ha coinvolto un appartamento e il tetto di un edificio residenziale. Le fiamme, divampate nelle prime ore del mattino, hanno richiesto un pronto intervento per contenere i danni e mettere in sicurezza la zona.

L’appartamento interessato dal rogo era abitato da una donna seguita dai servizi sociali, che ha lasciato l’abitazione lamentando ustioni lievi. Immediato il soccorso prestato dal personale sanitario del 118, che ha assistito la donna sul posto. Fortunatamente non si registrano ulteriori feriti.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, l’incendio era già attivo sul tetto dello stabile, con fiamme che minacciavano di estendersi ulteriormente. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per diverse ore, mentre i Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’origine del fuoco e verificare eventuali responsabilità.

L’intervento tempestivo delle squadre di soccorso ha evitato danni più gravi e potenziali rischi per gli altri residenti dello stabile, che non hanno riportato conseguenze.

Le indagini proseguono per stabilire le cause che hanno scatenato l’incendio, con l’obiettivo di chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto e prevenire future emergenze simili.