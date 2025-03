Forlì. Franco Severi, l’agricoltore ucciso e decapitato: la Corte d’Assise decide l’ergastolo per il fratello Daniele

Omicidio di Franco Severi, il 53enne agricoltore trovato decapitato il 22 giugno 2022 nelle vicinanze del suo casolare. La corte d’Assise, dopo essersi ritirata alle 11 di questa mattina per decidere il destino di Daniele Severi, fratello della vittima e accusato di omicidio aggravato e premeditato, occultamento di cadavere, atti persecutori, detenzione e porto illegale di arma, ha emesso la sentenza. Ergastolo, risarcimento delle spese legali e in più 100.000 euro per ogni fratello.

L’imputato questa mattina aveva dichiarato per l’ennesima volta la sua innocenza e le sue torture fisiche e psicologiche subite a causa della reclusione che dura da due anni.