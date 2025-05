Forlì. Giovani, borghi e futuro: parte la road map “Giovanimpresa & Turismo Rurale” per rilanciare l’entroterra forlivese

Una nuova generazione di imprenditori per riscrivere il futuro dell’entroterra forlivese. Con questo obiettivo prende il via dal 13 al 16 maggio la road map del progetto “Giovanimpresa & Turismo Rurale”, iniziativa promossa dal Comune di Forlì e sostenuta da ANCI, che coinvolge anche i Comuni di Civitella di Romagna, Galeata, Santa Sofia e Premilcuore.

Guidato dal Territorial Marketing Manager Fausto Faggioli, il progetto vede il contributo di un’ampia rete di partner – tra cui Projenia SCS, Techne, ITS Turismo & Benessere, UNPLI Forlì-Cesena e GAL L’Altra Romagna – e punta a trasformare l’entroterra in un laboratorio a cielo aperto dove giovani under 35 possano diventare protagonisti di una nuova economia rurale basata su sostenibilità, ospitalità e cultura locale.

Il cuore dell’iniziativa è un programma articolato che intreccia orientamento, formazione e accelerazione d’impresa. I giovani coinvolti potranno partecipare a laboratori esperienziali, sessioni con esperti, esperienze sul campo in aziende turistiche, fino alla creazione di sportelli “Rural Innovation Point” nei Comuni coinvolti. Non mancheranno un hackathon di vallata e una Call 4 Ideas con premi fino a 5.000 euro per le cinque proposte imprenditoriali più innovative.

Il tour di lancio toccherà le seguenti tappe:

13 maggio – Santa Sofia, Centro Culturale “Sandro Pertini” ore 20:00

14 maggio – Civitella di Romagna, Sala Comunale ore 20:00

15 maggio – Galeata, Centro Giovani ore 20:00

16 maggio – Premilcuore, Centro Visite del Parco ore 20:00

Un momento chiave sarà anche la presentazione ufficiale del progetto il 15 maggio alle ore 10:00 a Casa Artusi di Forlimpopoli, nell’ambito dell’incontro promosso dal Clust-ER Turismo e Territorio.

Il progetto “Giovanimpresa & Turismo Rurale” guarda a un modello di sviluppo territoriale fondato sulla cooperazione tra enti pubblici, mondo della scuola, imprese e cittadini, con la missione di costruire una comunità che faccia del benessere e della qualità della vita il proprio motore economico.

Gran finale previsto al TTG Travel Experience di Rimini, ma il percorso – fatto di visione, partecipazione e concretezza – è appena cominciato.