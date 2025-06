Forlì, giovedì 19 giugno 2025: inaugurazione dei Giardini di Galleria Vittoria, un nuovo spazio verde nel cuore della città

Giovedì pomeriggio alle ore 18:00 sarà inaugurato ufficialmente il nuovo parco urbano dei Giardini di Galleria Vittoria, un intervento di riqualificazione ambientale che arricchisce l’offerta di spazi verdi a disposizione dei cittadini di Forlì. L’evento si svolgerà presso il Parco Annalena Tonelli, con ingresso da via Oberdan, e vedrà la partecipazione delle autorità locali e dei tecnici responsabili del progetto.

La cerimonia sarà aperta dal Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, che sottolineerà l’importanza di questa nuova area verde per migliorare la qualità della vita in città e promuovere uno sviluppo urbano sostenibile. Accanto a lui, l’Assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani interverrà per illustrare le caratteristiche tecniche e funzionali del giardino, nato dall’impegno dell’amministrazione comunale di valorizzare spazi pubblici e favorire il benessere della comunità.

Il progetto è stato seguito con cura dal Servizio Pianificazione Urbanistica e Politiche Ambientali, diretto dall’Ing. Simona Savini, mentre la direzione lavori è stata affidata all’Ing. Raffaella Lombardi. Sarà presente anche il Geom. Gilberto Bedei, procuratore speciale del CEAR Ravenna, organismo coinvolto nel supporto tecnico e nella supervisione dell’opera.

I Giardini di Galleria Vittoria rappresentano un esempio concreto di rigenerazione urbana, con un’attenzione particolare al verde pubblico e alla creazione di un ambiente fruibile e accogliente per tutte le fasce d’età. Il nuovo parco offrirà un luogo di relax e socializzazione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità nel quartiere.

Con questa inaugurazione, Forlì conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e la qualità della vita, offrendo ai cittadini un patrimonio naturale e culturale rinnovato, che integra la storia della città con le esigenze contemporanee di uno sviluppo urbano equilibrato.