Forlì. Grande successo della serata con Marino Bartoletti per la presentazione del volume “Il Festival degli Dei

Domenica sera da brividi alla Rocca di Caterina per l’incontro con Marino Bartoletti e la presentazione del suo libro “Il Festival degli dei”. Il grande giornalista forlivese, che ha dialogato con il moderatore Marco Viroli, ha appassionato e coinvolto gli spettatori con la freschezza di racconti, aneddoti e approfondimenti dedicati al volume che accende i riflettori sulla mitica storia del Festival di Sanremo. Introdotto dal saluto del vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno, l’incontro è stato aperto con un ricordo biografico iniziato da Forlì, proseguito a Milano e rientrato in Emilia-Romagna. Così Marino Bartoletti ha ripercorso le tappe della sua vita, toccando i luoghi iconici della sua infanzia vissuta in città. «Sono cresciuto a pochi passi dalla Rocca, il mio luogo di riferimento da piccolo è sempre stato l’oratorio di Ravaldino, dove si giocava a pallone». “Il Festival degli dei” è l’ultimo libro della pentalogia dedicata agli dei. Il volume riunisce le stelle che hanno solcato il palcoscenico del Festival di Sanremo: da Lucio Battisti a Mia Martini, da Umberto Bindi a Mango, da Mino Reitano a Lucio Dalla. Sono queste le icone del panorama musicale italiano che Bartoletti ha voluto ricordare durante la serata. Al termine della presentazione, il giornalista si è intrattenuto con il pubblico di ammiratori e amici.