Forlì, grave incidente sulla tangenziale: ragazzo trasportato in elicottero al Bufalini

Un grave incidente stradale ha bloccato la tangenziale di Forlì nel tratto tra il cimitero monumentale e l’uscita di San Benedetto, in direzione Faenza. L’episodio ha coinvolto una Mitsubishi Colt e un furgone Iveco che trasportava generi alimentari, oltre a un camion Anas impegnato in lavori stradali.

Il furgone, mentre stava effettuando un sorpasso a un mezzo Anas fermo sulla destra della carreggiata e preceduto da un veicolo di segnalazione lavori, è stato tamponato dalla Mitsubishi. Quest’ultima, dopo l’impatto con il furgone, è stata sbalzata violentemente contro il rimorchio del camion Anas.

A bordo della Mitsubishi c’erano tre giovani: due ragazzi nella parte anteriore dell’auto e una ragazza seduta sul sedile posteriore. Il giovane passeggero anteriore ha riportato le ferite più gravi, soprattutto a un braccio, tanto da richiedere il trasporto d’urgenza in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, in codice di massima gravità. Gli altri due occupanti del veicolo hanno riportato ferite meno serie e sono stati ricoverati all’ospedale di Forlì in codice di media gravità. I conducenti degli altri mezzi coinvolti sono rimasti illesi.

La corsia nord della tangenziale è stata chiusa al traffico, con uscita obbligatoria per tutti i veicoli a San Benedetto, per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118 con tre ambulanze, i Vigili del Fuoco, i tecnici Anas e la Polizia Locale, che hanno gestito la situazione e avviato le prime indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.