Forlì, i centri estivi potranno presentare domanda per aderire al progetto reginale di “contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro”

Entro il 22 aprile 2025, i soggetti gestori di centri estivi potranno presentare al Comune di Forlì la domanda di adesione al Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro che la Regione Emilia Romagna finanzia con risorse del fondo sociale europeo per sostenere le famiglie che avranno la necessità di utilizzare i servizi estivi rivolti a bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 13 anni (fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata), nel periodo giugno/settembre 2025. I gestori interessati ad aderire al progetto dovranno possedere una chiara connotazione educativa, avere sede nel territorio comunale ed essere rivolti a bambini/ragazzi nella fascia d’età compresa tra i 3 e i 13 anni senza discriminazione alcuna.

Tutte le caratteristiche necessarie all’adesione al progetto sono elencate nell’Avviso, consultabile sul sito internet del Comune di Forlì.

Le domande dovranno essere redatte utilizzando l’apposita modulistica ed essere corredate di tutte le documentazioni richieste; dovranno essere trasmesse tramite pec a scuolaegiovani@pec.comune. forli.fc.it, entro il termine del 22 aprile 2025.

Per eventuali informazioni è possibile contattare Alessandra Caroli: 0543 712526 alessandra.caroli@comune. forli.fc.it, oppure Silvia Evangelisti 0543 712528 silvia.evangelisti@comune. forli.fc.it

Comunicato stampa