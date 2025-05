Forlì illumina la fontana per la Giornata Internazionale della Famiglia: nuove iniziative e un piano comunale in arrivo

Un gesto simbolico, ma carico di significato: giovedì 15 maggio, dalle 20 alle 24, la fontana di piazza Ordelaffi si accenderà di luce per celebrare la Giornata Internazionale della Famiglia, istituita dall’ONU nel 1993 per riconoscere il ruolo centrale della famiglia nel tessuto sociale.

Il Comune di Forlì partecipa attivamente alla ricorrenza, proponendo una serie di iniziative che mettono al centro la famiglia come valore e struttura fondamentale per lo sviluppo della comunità. Il programma della giornata prenderà il via nel pomeriggio, alle ore 15, con la visita del Vicesindaco Vincenzo Bongiorno e della coordinatrice della Consulta comunale delle Famiglie, Maria Cristina Terenzi, alla sede del Centro di Aiuto alla Vita – Forlì ODV in via Giovita Lazzarini 24. In questa occasione verrà inaugurata la “Biblioteca per la Vita”, un nuovo spazio pensato per raccogliere pubblicazioni e materiali dedicati ai temi della maternità, della genitorialità e del valore della vita.

Alle ore 16, la delegazione visiterà anche il Centro per le Famiglie di via Fortis 12, punto di riferimento per i servizi e il sostegno alle famiglie del territorio.

La giornata assume un significato ancora più profondo nel contesto dell’attività che il Comune sta portando avanti con la Consulta delle Famiglie, impegnata nella redazione di un Piano comunale per le Politiche familiari. Secondo quanto dichiarato dal Vicesindaco, l’obiettivo è quello di sistemizzare e potenziare quanto già si fa in città a sostegno delle famiglie, spostando il baricentro da politiche assistenziali a interventi strutturali e generativi, capaci di creare valore sociale diffuso.

La coordinatrice Terenzi ha sottolineato come, in un contesto culturale in cui spesso si tende a sminuire il concetto stesso di famiglia, sia più che mai necessario rafforzare il ruolo delle istituzioni nel sostenerla. L’istituzione di un Assessorato dedicato alla famiglia, fortemente voluto dalla Consulta, rappresenta un passaggio chiave per traghettare le politiche familiari verso una visione organica e trasversale che coinvolga ogni area amministrativa.

La Giornata Internazionale della Famiglia 2025 a Forlì diventa così non solo una celebrazione, ma anche un momento di rilancio progettuale, per costruire una città sempre più attenta ai bisogni e al potenziale delle famiglie, in tutte le loro forme.