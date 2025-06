Forlì in Corso, dall’entusiasmo di Piazza Cavour il modello vincente per vivere e animare il centro storico forlivese

Centinaia di persone in Piazza Cavour tra le bancarelle di hobbisti e venditori vintage, lunghe tavolate solidali in Corso Mazzini, letture a cielo aperto per più piccoli, la moda sotto le stelle in Piazza Saffi, la comicità romagnola al cospetto della Torre Numai, la musica dal vivo in sottofondo, decine di negozi aperti per lo shopping notturno, momenti diffusi di convivialità e tanto divertimento in ogni angolo del centro.

Si è svolto in questo clima il quarto mercoledì sera della rassegna estiva, promossa dal Comune di Forlì, “Mercoledì in Corso”. Un’invasione di forlivesi di tutte le età si è resa protagonista della più bella e concreta rappresentazione di cittadinanza attiva, in un mix vincente di socializzazione, benessere collettivo e condivisione di spazi pubblici.

“Siamo partiti con una nuova ricetta – spiega il vicesindaco con delega al centro storico, Vincenzo Bongiorno – un nuovo modo per fare e vivere i mercoledì in centro storico. Nel delineare la rassegna, ci siamo dati tre importanti obiettivi: cambiare il target dei partecipanti, rendendo protagoniste le nostre famiglie e le nuove generazioni all’insegna di un sano divertimento; costruire insieme ai residenti, ai cittadini e alla rete commerciale del centro un calendario di eventi e iniziative che fosse il punto finale di una grande e virtuosa sinergia d’insieme; rafforzare il senso di appartenenza e il sentimento di orgoglio dei forlivesi verso il cuore della loro città. Le immagini e la grande affluenza di ieri sera ci indicano che la strada intrapresa è quella giusta e che il modello vincente per costruire un nuovo modo di vivere e frequentare il centro passa proprio da qui; dalla scesa in campo dei nostri cittadini, dalla messa a terra della loro creatività e voglia di mettersi in gioco per dare un positivo contributo all’insegna della cittadinanza attiva. Di questo ne sono convinto e li ringrazio di cuore.”

“Il successo di ieri sera è stato straordinario, oltre ogni aspettativa” – aggiunge Bongiorno. “Piazza Saffi è stata il fulcro di una bellissima sfilata organizzata da Pop Street parade, Sgabanaza ha fatto ridere centinaia di forlivesi sotto la Torre Numai, Corso Mazzini ha fatto da sfondo a una lunga tavolata interculturale e intergenerazionale di oltre centocinquanta persone, piazza Cavour, i Giardini Orselli e il mercato delle Erbe sono stati un vero e proprio esempio di coesione e collaborazione tra Amministrazione comunale, esercenti, ristoratori e residenti.”

“Questo è il nostro modello di riferimento, la formula vincente per i mercoledì in centro ma non solo” – conclude il Vicesindaco – “un salotto maturato dalla collaborazione e dal lavoro di più braccia; quelle del Comune, che mette a disposizione gratuitamente il suolo pubblico, le proprie competenze, la comunicazione istituzionale, la Siae, la supervisione della Polizia Locale, gli allacci e la fornitura di energia elettrica. Poi ci sono i forlivesi, chi vive e lavora in centro storico, che sono i primi e veri protagonisti del cambiamento. Un cambiamento, ne siamo certi, che richiederà tempo e perseveranza, caratterizzato anche da possibili disagi che andremo progressivamente a ridurre ed eliminare. Quello che è certo, è che siamo determinati a procedere lungo questo percorso, per rendere sempre più accogliente il nostro centro, a beneficio dell’intera comunità e in un dialogo costante con residenti e comitato di quartiere, associazioni di categoria e commercianti”.

Comune di Forlì