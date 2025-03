Forlì, l’Assessore Cicognani replica alle dichiarazioni di Ronchi e Mengozzi di Europa Verde

n risposta al comunicato stampa di Alessandro Ronchi e Cristina Mengozzi di Europa Verde, l’Assessore Cicognani ha espresso alcune perplessità riguardo alle competenze dei due esponenti di Europa Verde sulla gestione della rete idrica.

“Lettura delle dichiarazioni di Ronchi e Mengozzi mi suscita molte perplessità sulle reali competenze dei due in merito a un tema come la gestione della rete idrica, che dovrebbe essere di loro profonda conoscenza”, ha dichiarato Cicognani. “Senza entrare nel merito degli aspetti tecnici della proposta, che approfondiremo in future occasioni, mi preme solo ricordare loro che, sebbene Romagna Acque sia una Spa, lo è anche Unica Reti. L’unica differenza tra le due società risiede nel fatto che Romagna Acque include tutti i Comuni della Romagna, mentre Unica Reti comprende solo i Comuni della Provincia di Forlì-Cesena.”