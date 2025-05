Forlì, l’on. Rosaria Tassinari incontra gli studenti del Matteucci: “Con voi il futuro della democrazia è più vicino”

Un confronto intenso, vero, ricco di contenuti e stimoli. È quello che ha avuto luogo nei giorni scorsi all’Istituto Tecnico Commerciale Matteucci di Forlì, dove gli studenti della classe 5ª hanno incontrato l’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna per Forza Italia.

Temi cruciali per il presente e il futuro del Paese – dalla ricostruzione post alluvione alla precarietà lavorativa, passando per il caro affitti e il diritto allo studio – sono stati al centro di un dialogo aperto, in cui gli studenti hanno posto domande puntuali e mostrato consapevolezza e spirito critico.

«Confrontarmi con loro è stato come guardare il futuro della nostra democrazia – ha dichiarato l’on. Tassinari –. Questi ragazzi hanno mostrato preparazione, sensibilità civica e una grande voglia di capire e partecipare. È un segnale che ci dà speranza».

Dall’aula alla vita civile

L’incontro, ha sottolineato la deputata, non è stato solo un momento informativo, ma un autentico esercizio di cittadinanza attiva, dove i giovani non sono stati semplici ascoltatori ma veri protagonisti. «La politica non deve solo parlare: deve anche ascoltare. E i ragazzi hanno molto da dire», ha aggiunto Tassinari.

Tra i temi affrontati:

La messa in sicurezza del territorio e la gestione del rischio idrogeologico

Le difficoltà degli studenti fuori sede e l’emergenza affitti

Le sfide del lavoro giovanile e la necessità di politiche per l’occupazione stabile

Un percorso che unisce scuola e istituzioni

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di educazione civica e politica, volto a rafforzare il dialogo tra scuola e istituzioni, valorizzando la partecipazione e il confronto. «Torno a casa arricchita da questo scambio – ha concluso la deputata –. Se c’è una certezza che mi porto via, è che l’Italia può contare su una generazione pronta a mettersi in gioco. E noi abbiamo il dovere di accompagnarla».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dalla parlamentare alla dirigente scolastica Giuseppina Tinti e agli insegnanti della classe, per il costante impegno nel guidare i ragazzi in un percorso di crescita consapevole e responsabile.